Alle tror, at livsstilsekspert kender typen

Henrik Byager har været vidt omkring i sin karriere. Han er blevet brugt som livsstilsekspert af et utal af journalister og rådgiver for mange virksomheder. Alligevel bliver han ofte genkendt for et tv-program, han ikke er med i.

Henrik Byager blev uddannet som journalist hos Journalisthøjskolen i 1988. Siden da tæller hans CV mange titler.