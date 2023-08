Baneejer erkender skyld i dødelig gokartulykke i Esbjerg

Ifølge TV Syd mener advokaten, der repræsenterer virksomheden, at straffen skal lyde på dagbøder på 25.000 kroner i alt.

Anklageren kræver, at der gives en bødestraf på mellem 250.000 og 500.000 kroner.

Det var under et personalearrangement hos Bowl’N’Fun, at 29-årige Daniel Lee Ellis mistede livet. Han blev ramt i brystet af et tre centimeter tykt stålrør.

Røret stak ind på gokartbanen og gennemtrængte gokarten, inden det kvæstede den 29-årige dødeligt.

Efter anklagemyndighedens opfattelse var Bowl’N’Fun, som ejer gokartbanen på Glarmestervej i Esbjerg, ansvarlig for, at banen ikke var forsvarligt vedligeholdt og efterset forud for ulykken.