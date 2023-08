Politiet leder efter to medgerningsmænd til Christiania-drab

Ifølge politiet begyndte de at skyde, allerede inden de gik ind. I den forbindelse blev fire personer såret.

Politiet oplyser ikke, hvilken rolle den 18-årige menes at have haft i forbindelse med drabet. Sigtelsen går på, at han har handlet i forening med flere ukendte gerningsmænd.

Mens det under retsmødet kom frem, at den dræbte blev ramt af seks skud, lød det, at flere andre blev ramt af ét skud.

Politiet har bekræftet, at den dræbte har relation til rocker- og bandemiljøet. Ekstra Bladet og B.T. skriver begge, at der skulle være tale om en rocker fra Hells Angels.

Ifølge Københavns Politi arbejder man primært ud fra teorien om, at gerningsmændene var kommet netop for at dræbe den 30-årige.