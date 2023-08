Og der var ét særligt tidspunkt, som kunne vise sig at blive kritisk, forklarer Christina Ayoe Toldbo, der er post.doc ved DTU Space under Institut for Rumforskning og Rumteknologi.

»Det er, når kapslen skal ramme rumstationen. Der skal den ikke have for meget fart på og heller ikke ramme skævt. Der skal være totalt lufttæt mellem de to, for slutter lugen ikke tæt, er der kæmpeproblemer,« siger hun.

Ifølge astrofysikeren er det en form for »kontrolleret sammenstød,« der foregår, når de to enheder skal kobles sammen.