Sigtelse: Mand forsøgt knivdræbt i sit hjem

Sagens offer er imidlertid uskadt.

Ifølge vagtchefen forsøgte den 30-årige at stikke sit offer med en kniv. Det mislykkedes imidlertid, og derfor er den subsidiære sigtelse netop rejst med henvisning til straffelovens forsøgsbestemmelse.

En subsidiær sigtelse bruges i tilfælde, hvor en handling ligger på grænsen mellem to straffebestemmelser. Ofte vil der være tale om en mere alvorlig og en mindre alvorlig.

I erkendelse af at en sigtelse for den mere alvorlige bestemmelse muligvis ikke kan underbygges tilstrækkeligt i retten, vælger anklagemyndigheden derfor nogle gange også at rejse en subsidiær sigtelse.