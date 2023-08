En større politistyrke rykkede efter anmeldelsen klokken 19.18 ud for at afspærre et område nær hovedbiblioteket på Østerbro i byen, rapporterede det regionale medie nordjyske.dk tidligere fredag aften.

Natten til lørdag er afspærringen ophævet.

Antallet af affyrede skud er endnu ikke fastlagt, har vagtchefen oplyst.

Umiddelbart tyder det på, at der blev affyret fra en bil mod en gruppering, oplyser vagtchef Bruno Brix. Men han understreger, at det er et foreløbigt billede af, hvad der er sket.