Samsam anbragt i topsikker afdeling under retssag

Peter Biering repræsenterer de to efterretningstjenester i sagen, som Samsam vil have til at anerkende, at Samsam arbejdede for dem som agent under rejser til Syrien i 2013 og 2014.

Tjenesterne afviser over en bred kam at komme ind på deres arbejdsmetoder, herunder at be- eller afkræfte, hvem der måtte samarbejde med tjenesterne.

Den topsikrede afdeling, som Samsam opholder sig i under retssagen, lå tidligere på Politigården i København, men ligger nu om dage i Vestre Fængsel. Her sidder normalvis kun de mest hårdkogte fanger.

Ahmed Samsam står til at blive løsladt om cirka to måneder. Så er han nemlig færdig med at afsone.