Højesteret holder fast i udvisning af drabsdømt palæstinenser

Anklagemyndigheden ville have haft manden udvist, men han fik i stedet en advarsel i byretten. Den vurdering blev siden ændret i landsretten.

Sagen er speciel, fordi det er et drab, som en 19-årig mand udførte. Alligevel blev de to mænd begge dømt for drab.

Det skete, fordi Retten i Roskilde fandt det bevist, at drabet på 20-årige Nicoline Plintic Pedersen blev begået i forening og efter fælles forståelse og forudgående planlægning.

Den 24-årige mand opdigtede en falsk rocker og brugte den falske identitet til at skabe splid mellem Nicoline Plintic Pedersen og den 19-årige mand, som kom til at frygte for sit liv.