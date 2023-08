Efterfølgende er MTK-afdelingen stoppet med at tilbyde hipec som en del af standardbehandlingen til mave-tarmkræftpatienter. Den beslutning kom på baggrund af udtalelser fra en ekspertgruppe, som efterfølgende fik Sundhedsstyrelsen til at præcisere sin specialevejledning på området. Nu består standardbehandlingen kun af et kirurgisk indgreb som bærende element. Hipec-behandling vil, hvis det tilbydes, alene være et supplement til et kirurgisk indgreb.

»Vi skal nok på den anden side af den 1. september for at kunne sige, hvordan bemandingen er. Som supplement til kapaciteten på AUH har vi indgået aftaler med hospitaler i udlandet, der kan hjælpe os med operationer, hvis der bliver behov for det,« siger Lars Elgård Pedersen.