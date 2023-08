Weekenden åbnes med advarsel om risiko for skybrud

Fredag ligger temperaturen mellem 16 og 23 grader.

- Helt lokalt kan man komme op på 24 grader, hvis der kommer lidt mere sol, end prognoserne antyder.

Vinden bliver svag til jævn fra en sydøstlig retning. I løbet af fredagen drejer den om i vest.

Lørdag er det lidt uklart, hvad vejret byder på.

- Lørdag bliver det lidt spændende forstået på den måde, at prognoserne er uenige om den præcise vejrudvikling. De er enige om den generelle udvikling, som er, at det bliver ustadigt.

- Men de er uenige om, hvor mange byger der kommer, og hvor de rammer, siger meteorologen.

Opsummeret kan man dog om lørdagens vejr sige, at der kommer lidt eller nogen sol og spredte byger. Især den vestlige del af landet ventes at få solen at se i løbet af dagen. Temperaturerne bliver mellem 16 og 21 grader.