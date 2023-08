Kokken afslører: Her er opskriften på den ret, Jonas Vingegaard spiste før afgørende bjergetape

Hvad spiste Jonas Vingegaard aftenen før den afgørende bjergetape i årets Tour de France?

En dansk kok er klar til at dele opskriften med Jyllands-Postens læsere, og hun siger, at netop dette måltid kan »skabe små mirakler«, hvis man er professionel rytter og skal ud at præstere.

Hun var inviteret ned for at være sammen med Team Jumbo Vismas ernæringsekspert og kok, Karin Lambrechtse, for at tilberede middagen dagen før kongeetapen, hvor Vingegaard – iført den gule trøje – skulle kæmpe mod sin evige rival, Tadej Pogacar, op ad det frygtede bjerg Col de la Loze.