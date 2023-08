Enhedslisten vil hente 16,5 milliarder med særskat på elprofitter

- Enhedslisten mener, at el-spekulanterne, der på bare et år har tjent over 50 milliarder på at spekulere i energikrisen, skal bidrage mere til de danskere, der er blevet hårdest ramt af den selvsamme krise og de højere priser, udtaler Pelle Dragsted, politisk ordfører for partiet, i pressemeddelelsen.

Særskatten på de 33 procent for store profitter findes allerede for olieselskaber og kaldes et solidaritetsbidrag. Men den skal altså også omfatte elselskaber.

Partiet skriver, at det vil indbringe 16,5 milliarder kroner i statskassen.