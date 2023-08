Politiet: 50 nedgravede heste fundet ved stor aktion ved stutteri

Ved et stutteri nord for Viborg har myndighederne under en stor aktion onsdag fundet cirka 50 nedgravede heste.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi onsdag aften i en pressemeddelelse.

Samtidig er omkring 390 levende heste blevet tilset. Nogle af dem har været udsat for uforsvarlig behandling, konkluderer myndighederne.