Politiet: 50 nedgravede heste er fundet ved stutteri

Ved et stutteri nord for Viborg har myndighederne under en stor aktion onsdag fundet cirka 50 nedgravede heste.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi onsdag aften i en pressemeddelelse.

Politiet har stået for indsatsen i et samarbejde med både Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune.

Med gravemaskiner er jorden blevet endevendt flere steder ved stutteri Viegård, som ligger nær Skals.