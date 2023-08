Dårligt stillede unge kommer oftere på hospitalet på grund af druk

Hun peger på, at en anden årsag til uligheden kan være, at ens sociale baggrund kan have betydning for ens sensitivitet over for de skadelige effekter af alkohol.

- Har man i forvejen flere problemer at slås med, er ens tolerance over for alkohol måske mindre, ligesom drikkemønsteret måske er anderledes, forklarer hun og understreger, at det blot er teorier.