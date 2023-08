Psykisk syg anbragt på ubestemt tid for drab på 60-årig kvinde

Herefter blev han lagt på jorden, hvor han begyndte at råbe.

- Han råber op om, at han er blevet misbrugt, og at politiet er en del af en pædofiliring. Det var, som om han troede, vi ville slå ham ihjel, har betjenten fortalt.

Tiltalte forklarede i retten, at han i et stykke tid troede, at han havde gjort det rigtige ved at slå kvinden ihjel, fordi han troede, hun var pædofil.

Det kom desuden frem i retten, at den 32-årige under anholdelsen sagde til politiet, at han havde slået kvinden ihjel i hendes hjem, og at han havde hendes sygesikringskort i lommen.

Fra mentalundersøgelsen tidligere i år fremgår det, at han fremstod tankeforstyrret og som besat af religiøse vrangforestillinger.

En medarbejder fra Psykiatrisk Center Ballerup, hvor den dømte har været anbragt siden 7. august sidste år, har sagt, at den 32-årige har talt om guder, som han tilbad.

- De havde sagt til ham, at ”han skulle gøre det, han havde gjort mod kvinden”, forklarede vidnet onsdag.

Den 32-årige er fundet skyldig i at have truet medarbejderen på centret med at ville slå ham ihjel.

En anbringelsesdom er ligesom en fængselsdom en berøvelse af den dømtes frihed. Men i stedet for at afsone en straf i et fængsel skal den dømte være indlagt og modtage behandling.