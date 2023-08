Advarsel: Der vises billeder af døde heste her i livebloggen, som nogle læsere vil kunne finde ubehagelige.

Hvad sker der? Onsdag morgen indledte politiet i samarbejde med fagspecialister fra Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune et uanmeldt tilsyn på Viegård Stutteri ved Skals nord for Viborg. Formålet er at undersøge, om døde heste er blevet gravet ned uden tilladelse.