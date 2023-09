08/09/2023 KL. 06:30

Kirsten og de 12.257 fødsler

I et stuehus i landsbyen Voldby lidt nordvest for Aarhus bor en 69-årig kvinde, som er et unikt vidne fra indersiden af det danske velfærdssamfund. Efter 50 år på samme arbejdsplads, 35 år med nattevagter og 12.257 fødsler går sosu-assistent Kirsten Hedegaard på pension.