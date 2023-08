Nordjysk far idømt fængsel for voldtægt af 9-årig datter

En 38-årig mand er tirsdag blevet idømt tre et halvt års fængsel for at voldtage sin 9-årige datter.

Dommen er faldet i Retten i Aalborg, skriver anklagemyndigheden på X, tidligere kendt som Twitter.

Ifølge mediet Nordjyske blev misbruget af datteren opdaget, da hun blev konstateret smittet med en kønssygdom, som også faren var smittet med.