Nævn anbefaler at fjerne tilskud til Novo-medicinen Ozempic

- Flere patienter starter direkte på den medicin, som er dyrest, i stedet for at starte på den medicin, som de faglige eksperter anbefaler på lige fod, og som er billigere, siger Palle Mark Christensen, praktiserende læge og formand for Medicintilskudsnævnet.

- Når vi anbefaler at fjerne tilskuddet, er det for at sikre, at det offentliges udgifter til medicintilskud, bliver brugt mest rationelt, lyder det videre.

I 2022 fik 80.000 borgere tilskud til Ozempic. Det kostede regionerne 580 millioner kroner, skrev Politiken i maj.