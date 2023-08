Krydstogtskibe forurener mere end reglerne tillader

Krydstogtskibene, som lægger til i Københavns havn, udleder mere sundhedsskadeligt kvælstofdioxid (NO2), end EU’s grænseværdier for luftkvalitet tillader.

Det viser nye tal fra Aarhus Universitet ifølge en pressemeddelelse fra Institut for Miljøvidenskab.

Det drejer sig ikke om de årlige grænseværdier, men grænsen for spidsværdier for NO2. Det betyder, at krydstogtskibene overskrider grænsen i kortere perioder.