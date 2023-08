Test har afsløret alvorlig fare ved populært babyprodukt

Lignende tilfælde i Canada har gjort, at landets sundhedsmyndigheder siden 2017 har advaret om kvælningsfare ved brug af babynests.

Ifølge seniorrådgiveren er en del af udfordringen blandt andet, at der ikke findes sikkerhedsstandarder for babynests, som der eksempelvis gør for andre babyprodukter som tremmesenge.

Producenterne risikovurderer derfor deres produkter meget forskelligt, hvilket lægger en stor del af ansvaret over på forbrugeren.

Men Helen Amundsen opfordrer producenterne til at være deres ansvar bevidst og gøre produkterne sikre, så forbrugerne kan stole på, at de kan bruge dem uden at løbe en risiko.

- De problemer, vi finder i vores undersøgelse, er udbredte, og derfor bør virksomhederne tage et større ansvar. Det kan ikke være op til forbrugerne, siger hun.