FH’s fungerende formand, Morten Skov Christiansen, takker Michael Jacobsen for arbejdet i meddelelsen:

- Michael Jacobsen har løftet en række meget store opgaver i FH – ikke mindst fusionen og etableringen af en ny organisation. Det har han gjort med succes.

- Den 7. september 2023 får FH ny formand, som med sit eget ledelseshold skal have mulighed for at se frem mod de næste opgaver for fagbevægelsen. Det er Michael enig i, hvilket også vidner om hans professionalisme og loyalitet over for fagbevægelsen. Jeg ønsker Michael det bedste fremover, skriver Morten Skov Christiansen.

FH oplyser, at Morten Skov Christiansen ikke har yderligere kommentarer til direktørens fratrædelsen.

Peter Nisbeth har siden Michael Jacobsens suspendering fungeret som konstitueret direktør. Det vil han fortsætte med, indtil der er valgt en ny formand for FH, skriver organisationen i pressemeddelelsen.