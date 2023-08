23/08/2023 KL. 05:00

Trods akutpakker, kæmpeløft og vintermilliard venter patienterne fortsat alt for længe

Få måneder efter økonomiaftalen advarer regionerne om store sparerunder på sygehusene, som vil gå ud over både patienter og medarbejdere. Nye tal viser, at det ikke er lykkedes regionerne at nedbringe ventetiderne. Susanne Jacobsen skal vente fem måneder på knæoperation.