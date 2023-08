Meldingen om kampflyene kom ud søndag, hvor Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, landede i Danmark. Her er han også mandag for at besøge Folketinget.

- Ved at skjule sig bag en præmis om, at Ukraine selv skal bestemme betingelserne for fred, søger Danmark med sine gerninger og ord at efterlade Ukraine intet andet valg end at fortsætte den militære konfrontation med Rusland, lyder det fra Barbin.

- En sådan holdning skubber Ukraine ned i afgrunden og fordømmer dets befolkning til nye ofre. Der vil ikke være noget andet resultat af Danmarks beslutning om at donere F-16-fly til Ukraine. Målene for den særlige militæroperation i Ukraine for at sikre Ruslands nationale sikkerhed bliver nået, siger ambassadøren.