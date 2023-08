Danmark har søndag fået besøg af en yderst prominent gæst.

Det drejer sig om Volodymyr Zelenskyj, præsidenten for det krigsplagede Ukraine, der er kommet til landet.

»Jeg er stolt over, at præsident Zelenskyy og førstedame Zelenska besøger Danmark, og jeg føler mig overbevist om, at danskernes stærke opbakning til Ukraines frihedskamp vil være tydelig under besøget. Danmark står fuldt og helt bag Ukraine og er klar til at støtte deres kamp, så længe det er nødvendigt,« siger statsminister Mette Frederiksen i pressemeddelelse.