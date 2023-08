Det er et frontsystem ude fra Nordsøen, der bevæger sig ind over Danmark i løbet af af eftermiddagen. Derfor kan der komme ret kraftig regn lokalt.

»Om det ender med skybrud og torden eller blot kraftig regn, er endnu lidt usikkert. Derfor opfordrer vi folk til at følge med i udviklingen, og vi vil opdatere løbende, når de nyeste prognoser kommer ind. Det kan godt være, at vi ender med at opgradere til et egentligt varsel, men lige nu er det blot oplysning til borgerne,« siger Lars Henriksen.

Der er ifølge meteorologen en tendens i de nuværende prognoser til, at frontsystemet trækker mest nordover, men det kan sagtens ændre sig i prognoserne, som dagen skrider frem, oplyser meteorologen.