Det fik politiet til at lukke en fest i ungdomsområdet og forsøge at få folk til at forlade stedet.

- Det har så ført til, at der har været slagsmål rundt omkring i byen. Der var et enkelt overfald ved Jyllingecenteret og et slagsmål bag en kirke i Jyllinge.

Politiet anholdt ti personer.

- De fleste af dem har været anholdt kortvarigt for at få ro på parterne, siger Asger Bechstrøm.

En person sover i et par timer på politistationen, siger han.

Mens der var uro i ungeområdet, har voksenområdet festet videre i god ro og orden, lyder det fra politiet.