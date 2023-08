Styrelse vil tage stilling til sag om hjemsendt elev med tørklæde

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet går ind i en sag, hvor en 11-årig pige i januar blev sendt hjem fra skole for at bære et muslimsk tørklæde.

Det oplyser styrelsen til 24syv.

- Styrelsen burde tilbage i januar 2023 have undersøgt sagen nærmere. Styrelsen vil nu hurtigst muligt undersøge sagen nærmere og herefter tage stilling til den, skriver den til mediet.