Medstifter af Junibevægelsen Niels I. Meyer er død - 93 år

Niels I. Meyers politiske engagement førte også til medlemskab af partiet Solidarisk Alternativ, hvor han var et ledende medlem i en årrække i 1990’erne. Senere sluttede han sig til Minoritetspartiet.

I 1978 var han medforfatter på debatbogen ”Oprør fra midten” sammen med De Radikales tidligere kulturminister Kresten Helveg Petersen og forfatteren og filosoffen Villy Sørensen.

Bogen skildrede en utopi om et ”humant ligevægtssamfund” på trods af ideologiske skillelinjer.

Niels I. Meyer var en stor fortaler for vedvarende energi og et velkendt navn i energidebatten allerede inden den politiske karriere. Han argumenterede for afvikling af atomkraft og fossile brændstoffer.