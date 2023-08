To tilfælde af ny undervariant af omikron er fundet i Danmark

Onsdag skrev Statens Serum Institut (SSI) på X, at der er fundet en ny undervariant af covid-19 i Danmark, og at den var set hos en person i Israel og to i Danmark.

- Der er ingen indikation på, at den nye variant giver alvorlig sygdom, skriver SSI på X.

Torsdag skrev SSI på X, at man nu dyrker virusset.

- Hvis det lykkes, vil vi udføre yderligere laboratoriekarakterisering i samarbejde med partnere i laboratorienetværket Durable.

- Vi indsamler information om de to cases og følger udviklingen blandt danske sekventerede prøver tæt.