To personer er stødt sammen på svævebane ved Kragerup Gods

Under sagen forklarede kvinden, at hun fortsat døjer med mén efter ulykken. Hun lider af føleforstyrrelser, nerveskader og PTSD.

Ulykken skete i 2020. Her skulle kvinden springe ud i et såkaldt frit fald fra 16 meters højde. Men i stedet for at blive grebet af sikkerhedsudstyret, ramte hun jorden.

Det beskriver TV 2 Øst.

På ulykkesstedet skal gæsterne før springet koble sig fra et sikkerhedssystem over på et andet.

Kragerup Gods mente ikke, at man kunne gøre godset ansvarlig for ulykken. Men det valgte ikke at anke dommen, skriver TV 2 Øst.