26/08/2023 KL. 11:00

Sådan skal du spise, hvis du træner og gerne vil tabe dig lidt

Ernæringsekspert Martin Kreutzer giver gode råd om, hvad man skal spise mere af, hvis man både vil træne og opnå et mindre vægttab, uden at det kolliderer. To ting er vigtige for, at det bliver en succes.