Bornholmsk festival skal betale bøde efter ulykke med knækarmslift

Ifølge bødeforlægget i sagen kom en frivillig til skade, da vedkommende arbejdede på festivalen i august sidste år.

Ulykken skete i forbindelse med at en knækarmslift skulle flyttes. Men det skete uden, at arbejdet var planlagt, tilrettelagt, eller udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Det var festivalen ansvarlig som arbejdsgiver for ifølge bødeforlægget.

En bødesag kan behandles uden at skulle for retten, men man kan også vælge, at retten skal vurdere sagen.

Ifølge TV 2 Bornholm mener foreningen bag festivalen ikke, at den kunne regnes som en arbejdsgiver, og den var derfor uenig i bøden.