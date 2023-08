Flere elever i 9. klasse drikker alkohol hver uge

Mens andelen for drengene i 2014 lå på 21 procent, er den i 2022 steget til 27 procent.

Undersøgelsen har til formål at undersøge helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt skoleelever i 5., 7., og 9. klasse i Danmark.

Ifølge Bjørn Holstein, der er professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed på SDU, er det svært at komme med et entydigt svar på, hvad der ligger til grund for stigningen.

Han peger på, at modefænomener og den hidsige markedsføring fra alkoholindustriens side over for børn og unge kan være en mulig forklaring.