Russer forsøgte at få 26 milliarder ud af Nationalbanken

Fupnummeret blev hurtigt gennemskuet af bankens ansatte. Og reelt var der ingen risiko for tab. Blandt andet af den grund, at Nationalbanken ikke fører konti i dollar.

Den 53-åriges forsvarer, advokat Aksana Cetiner, bad byrettens dommer og to lægdommere om frifindelse.

Manden sad med korslagte arme og lyttede til forsvarerens ord om, at han ikke vidste, at dokumenterne var falske, og at det ikke var ham, der havde sendt flere mails til Nationalbanken med krav om at få udbetalt eller overført milliarderne.

- Alt peger på, at han var i god tro, sagde forsvareren.

Imidlertid har retten fundet hans forklaringer om forløbet utroværdige og usammenhængende.

At der på Whats’App på telefonen er fundet korrespondance med blandt andre Roman, Andrej og Vladimir, belaster ham. De handlede om dokumenternes indhold. Det blev også diskuteret, om det er tilladt at indføre op til 100 millioner dollar i kontanter ved indrejse til Rusland.

Om sin baggrund har Igor Leonov oplyst, at han beskæftiger sig med ejendomsinvestering. Og at han blandt andet er uddannet i økonomi fra en uddannelsesinstitution i Sankt Petersborg.

Med dommen mister han ud over sin frihed en attachémappe, en telefon, en notesblok og et stempel.