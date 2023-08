Gevær-mand fortrød planer om at "pløkke en masse" i Rema 1000

Senioranklager Carina Erdogan læste mandens forklaring fra grundlovsforhøret op. En forklaring, som den 19-årige stadig står ved, fortalte han onsdag i retten.

Efter at have undersøgt forholdene ved supermarkedet tog den 19-årige hjem. Her stjal han et haglgevær fra sin brors våbenskab. Nogle af knivene var hans egne, mens han havde taget andre fra sin far og bror.

Derefter vendte han tilbage og stillede sig i et skovområde cirka 50 meter fra supermarkedet. Her ville han ”gøre sig klar”, uden at der var nogen, der så det.

Han tog ikke sigte på nogen, og da han stod med geværet i hænderne, indså han, at han var på vej til at gøre noget forfærdeligt. Han gemte derefter våbnene i skoven.