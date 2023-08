- Rusland ved godt, at områder i Jylland vil være opmarchområder. Så det er for at vise, at man kan ramme området fra begge sider, hvis det skulle være, siger Esben Salling Larsen.

Samtidig er det en påmindelse til Nato-landene om, at man er nødt til at opstille et forsvar, der kan dække 360 grader, mener han.

Forsvaret ved endnu ikke, hvilke type fly der var tale om.

Militæranalytikeren fortæller, at Rusland har regelmæssige patruljer, hvor landet demonstrerer, at det kan operere i luften fra Norge og bevæge sig ned over Nordsøen.

Det sker typisk med bombefly, lyder det.

- Det, der gør, at Nato er bekymret for flyene, er, at de kan have krydsermissiler med om bord, siger militæranalytikeren.