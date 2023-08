Pernille Fabricius vågnede op til et bizart syn: »De havde kun ladet hovederne ligge«

Ikke drengestreger

Det er ikke første gang, der har været ubudne gæster i gåserepublikken i Dragør.

Den lille ”by”, der består af huse til gæs og høns, er bygget af gåseholderforeningerne Dragør Fjerkræavlerforening og Broen og har ofte været udsat for »drengestreger«, som Pernille Fabricius kalder det.

Hun er formand for Dragør Fjerkræavlerforening og har selv høns og kyllinger til at gå i gåserepublikken.

»Vi har før haft hærværk dernede,« siger Pernille Fabricius og fortæller, at det er et yndet sted for unge at hænge ud om aftenen langt fra gadelampernes skær og med mulighed for en smøg i smug.