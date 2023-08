Danske kampfly identificerede russiske fly over Nordsøen

Mandag morgen var to F-16-kampfly på vingerne for at identificere to russiske fly i internationalt luftrum over Nordsøen. Det skriver Forsvaret på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

- De russiske fly var på ikke noget tidspunkt inde i dansk luftrum, lyder det i opdateringen.

Det hollandske luftvåben skrev kort efter klokken 8, at det havde været på vingerne for at afvise et bombefly, der fløj i hollandsk ansvarsområde.