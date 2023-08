Under interviewet indikerer Mette Frederiksen, at hun er åben for netop det.

- Når der er et større råderum, er der mulighed for at foretage yderligere prioriteringer. Dem kommer vi ikke til at gå yderligere ind i – men vi kommer til at kunne gøre mere på både velfærd og på den økonomiske politik, herunder skat.

Lars Løkke Rasmussen erklærer sig enig i statsministerens udsagn, skriver Berlingske.