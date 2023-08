Færre smadrede flasker efter årets puttefest i Dyrehaven

Modsat festivaler og fester på skolen, er der som oftest ikke noget opsyn med de unge.

Inden festen i Dyrehaven løb af stablen, har flere frarådet unge at møde op til festerne, heriblandt gymnasier og Naturstyrelsen selv.

- Puttefesten er ikke et arrangement, vi har givet tilladelse til. Og det efterlader en uønsket opgave for styrelsen, som skal rydde op, siger Stella Blichfeldt.

Dog siger hun, at der har været lidt mindre affald og lidt færre smadrede flasker til dette års puttefest sammenlignet med sidste år.

Der har været nogenlunde samme deltagerantal som sidste år, der lå på omkring 6000 unge mennesker. Stella Blichfeldt tror, at den mindre mængde af affald skyldes, at de unge nok er kommet lidt senere i år på grund af opfordring fra skoler om ikke at deltage.