Borgere venter over halvandet år på at komme til psykiater

Der er 135 psykiatripraksisser på landsplan.

Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger lavede før sommerferien en aftale, der skal sikre flere ydernumre i regionerne. Desuden åbner den for, at andre medarbejdere kan bruges i psykiatripraksisser.

Aftalen alene løser dog ikke problemet, siger Jacob Klærke, der er formand for Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner til DR.

Han fortæller, at regionerne med forskellige værktøjer prøver at øge kapaciteten, men at problemerne er så store, at der er brug for national handling.

I december fremlagde regeringen planer om at løfte psykiatrien ved at prioritere yderligere tre milliarder kroner til indsatser på området over de næste ti år.