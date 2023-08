Pårørende lider under ventetid på dødsattester

Ventetid i weekenden

»Hvis ens kære er død sent fredag eftermiddag, og egen læge ikke når at skrive dødsattesten, er det vagtlægernes opgave. De har jo mange besøg, og så bliver det ikke lige lørdag, de kommer og udskriver attesten. Søndag går også, og hen på dagen kommer man så tæt på næste uge, at opgaven glider tilbage til egen læge, som så skal komme om mandagen. Det er de værste situationer,« siger hun, der også oplever ventetiden som en udfordring i de tilfælde, hvor en afdød har doneret sin krop til forskning og videnskab.

Alle afdøde skal ligge seks timer, før der kan udskrives en dødsattest, men i de tilfælde, hvor legemet skal videre til Anatomisk Institut, er der en særlig tidsfrist, og det skal gå stærkt derefter.

»Der må vi nogen gange slå lidt ekstra i bordet for at få en læge ud, for ellers går kroppen jo til spilde, og donationen var jo afdødes ønske, så det betyder meget både for os og de pårørende at kunne opfylde det,« siger Jelva Schnoor, som rejser spørgsmålet:

»Vi ved jo godt, at lægerne har travlt og er pressede, og det er da værd af overveje, om det altid behøver at være en læge, som skal konstatere døden og udskrive attesten. Måske kunne det være en anden sundhedsperson, « siger hun.

Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation, som også har vagtlæger som medlemmer, går ikke nærmere ind på den tanke, men han viser forståelse for problemet med ventetid:

»Pårørende er ofte i en ulykkelig situation, når de står med en afdød og har behov for hurtig og professionel omsorg i processen med at komme videre. Derfor er det altid ulykkeligt, hvis nogen i den situation oplever ventetid for eksempel på at få udført det lovpligtige lægelige ligsyn, så bedemanden kan udføre sin del af arbejdet. Med dette på sinde vil de fleste læger sørge for at komme til stedet så hurtigt, som det kan lade sig gøre rent praktisk. Men det kan desværre ikke undgås, at der af og til kan opstå ventetid, når man tænker på den store mangel på praktiserende læger,« lyder det i et skriftligt svar fra PLO-formanden.