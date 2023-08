Brandfolk kæmper på tredje dag mod naturbrand i Thy

Brandvæsen arbejder torsdag aften fortsat på at slukke en naturbrand i Thy.

Den har brændt siden tirsdag i en naturpark syd for Klitmøller. Forventningen er, at branden er helt slukket i løbet af fredag.

Det siger Diana Sørensen, direktør hos Nordjyllands Beredskab, til Ritzau.

- Vi håber på at nå rigtigt langt i morgen, hvor vinden stilner af. Og så har jeg en plan om, at vi måske sætter vagter på hen over weekenden. For vi vil ikke forlade området, før vi er helt sikre på, at det hele er slukket.