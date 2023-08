Dronningen åbner Aarhus Festuge

I forbindelse med gallaåbningen er der i år sat 400 billetter til salg til offentligheden, som kan deltage sammen med dronningen og særligt inviterede personer.

Her vil den catalanske teatergruppe Insectotròpics optræde med en fortolkning af den græske myte om Orfeus i Musikhusets Store Sal.

Den antikke fortællings tematisering af kærlighed og døden væves sammen med spørgsmål om sociale medier og den digitale verdens påvirkning på vores fysiske virkelighed, skriver Aarhus Festuge.

Festugen finder sted fra den 25. august til den 3. september under det nye treårige tema ”Mind the Gap”. Her vil der være en lang række arrangementer fra både ind- og udland.