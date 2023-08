19-årig mand fundet død i Gudenåen efter stor efterforskning

Klokken 19.14 fik politiet meldingen om ulykken med den unge mand. Det var den unge mands venner, der slog alarm.

Han var sprunget i åen fra Den Blå Bro i Randers og var pludselig kommet ud af syne.

Manden sprang for at svømme og ikke med nogen hensigt om at begå selvmord, lyder det fra politiet.

- Der er meget kraftig strøm, og det har måske overrasket ham, sagde vagtchef ved Østjyllands Politi Christian Riis til Ritzau onsdag aften.

Klokken 22.45 havde de store bestræbelser på at lokalisere svømmeren endnu ikke båret frugt.