Helikoptere og både leder efter forsvundet mand i Gudenåen

Han var sprunget i åen fra Den Blå Bro i Randers og var pludselig kommet ude af syne.

Og det var for at svømme og ikke med nogen hensigt om at begå selvmord, lyder det fra politiet.

- Der er meget kraftig strøm, og det har måske overrasket ham, siger vagtchef Christian Riis.

Klokken 20.45 har de store bestræbelser på at lokalisere svømmeren endnu ikke båret frugt.