Kvinde og seks mænd fængsles i sag om 1,7 ton hash

To af mændene er ifølge mediet kendt fra det københavnske bandemiljø.

Alle nægter sig skyldige - men er blevet fængslet frem til 31. august.

Udover den massive indførsel i år mener politiet også at kunne bevise, at nogle af de varetægtsfængslede i 2021 bragte yderligere i alt 200 kilo hash til Danmark.

Desuden sigtes et par af mændene for at have håndteret et par kilo kokain.