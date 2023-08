Giraftraktor fra konkursramt festival på auktion

Auktionen slutter søndag, og når alle solgte effekter er hentet, går holdet i gang med at stable de næste to auktioner på benene.

Det var ellers noget af en opgave at gå i gang med at få overblik over alle de dele, der var kørt på lager efter sidste festival i 2022, siger PR og Marketingchef, Annette Kjaer.

- Da vi træder ind ad døren, så kunne vi faktisk ikke komme ind. Ligesom et loft, der er proppet fra kælder til kvist. Vi var nødt til at starte med at etablere nogle gangarealer.

Specifikke forespørgsler er svære at imødekomme. Lige nu er en girafhoppeborg efterspurgt, men alt, hvad der blev brugt på sidste festival, kommer på auktion, siger Anne Kjaer.

Langelandsfestival måtte i december sidste år meddele, at der ingen festival vil blive afholdt i sommeren 2023 på grund af økonomiske problemer. Selskabet bag festivalen, AKP Group, gik efterfølgende konkurs.